香港小姐｜頒獎甩轆志偉嬲爆 丁子朗即時執生
19 小時前
香港小姐｜頒獎甩轆志偉嬲爆 丁子朗即時執生
昨日舉行的《2021香港小姐競選決賽》於頒發「最上鏡小姐」時，發生罕有失誤。當台上多位司儀表示要頒發「最上鏡小姐」時，丁子朗表示先邀請上屆得獎者謝嘉怡出場，但他隨即發現問題便換轉話題，而在旁的Do姐也接著邀請其餘佳麗上台，但奈何遲遲未有出場，一眾司儀再度講其他話題，之後Do姐變陣宣讀5強名單。
在台下監場的曾志偉嬲到面紅紅，隨即跟工作人員了解。完賽後，志偉也拉著丁子朗、周嘉洛傾偈，眾人表情嚴肅。事後問到他們二人是否被志偉訓話，周嘉洛說︰「嗰part有啲意想唔到嘅嘢發生咗，但係冇問題嘅，台前幕後都上下一心處理好嘅！」丁子朗強調沒有甩轆，「呢個係一個少少surprise俾觀眾，真係開心嘅！冇甩轆！」周嘉洛續指志偉跟他們分享經驗，所以他們要認真取經，丁子朗說︰「曾生俾咗好多以前做騷嘅經驗，前輩真係大前輩，其實佢係講咗好多俾我哋聽！」
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