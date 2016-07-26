香港小姐｜28位佳麗逐個睇 一文睇晒靚女詳細資料

《2021香港小姐競選》將於9月舉行決賽，合共有28位佳麗入圍，今日一眾佳麗會見傳媒。根據官方資料顯示，年紀最細的是18歲，分別為施茉莉及趙美倫；年紀最大的為27歲分別為梁菁琳、伍韻婷及邵初，緊接住便是26歲的陳聖瑜、關禮傑女兒關楓馨、賴彥妤、梁凱晴、盧淑儀及王嘉慧，而她們的學歷非常高，多位都是碩士生，僅得陳詩帆是中學畢業生。