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香港小姐｜28位佳麗逐個睇 一文睇晒靚女詳細資料
53 分前
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香港小姐無綫2021香港小姐競選
香港小姐｜28位佳麗逐個睇 一文睇晒靚女詳細資料
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《2021香港小姐競選》將於9月舉行決賽，合共有28位佳麗入圍，今日一眾佳麗會見傳媒。根據官方資料顯示，年紀最細的是18歲，分別為施茉莉及趙美倫；年紀最大的為27歲分別為梁菁琳、伍韻婷及邵初，緊接住便是26歲的陳聖瑜、關禮傑女兒關楓馨、賴彥妤、梁凱晴、盧淑儀及王嘉慧，而她們的學歷非常高，多位都是碩士生，僅得陳詩帆是中學畢業生。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/香港小姐｜28位佳麗逐個睇-一文睇晒靚女詳細資料-274539
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