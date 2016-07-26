香港小姐｜28位佳麗逐個睇 一文睇晒靚女詳細資料
《2021香港小姐競選》將於9月舉行決賽，合共有28位佳麗入圍，今日一眾佳麗會見傳媒。根據官方資料顯示，年紀最細的是18歲，分別為施茉莉及趙美倫；年紀最大的為27歲分別為梁菁琳、伍韻婷及邵初，緊接住便是26歲的陳聖瑜、關禮傑女兒關楓馨、賴彥妤、梁凱晴、盧淑儀及王嘉慧，而她們的學歷非常高，多位都是碩士生，僅得陳詩帆是中學畢業生。
1 / 28
陳聖瑜(Yvette)今年26歲，大學畢業，從事零售統籌，希望成為一位多元化藝人，並對社會有貢獻的人。
2 / 28
陳懿德(Rachel)今年23歲，大學畢業，希望成為一位忠於自己，以真誠、善良待人的自主女性。
3 / 28
姜嘉琳(Christie)今年24歲，大學畢業，希望成為一位成功的音樂劇演員，為社會帶來正能量。
4 / 28
陳詩帆(Fiona)今年21歲，從事商演活動統籌，中學畢業，希望成為一位營養師，推廣健康的生活飲食習慣。
5 / 28
張嘉倩(Michelle)今年21歲，是一位大學生，希望成為香港小姐，善用其影響力參與慈善活動，幫助社會上有需要的人。
6 / 28
朱綽盈(Kimberlie)今年22歲，是港大法律系畢業生，希望成為勇敢、優秀的現代女性典範，幫助弱勢社群。
7 / 28
戴佳敏(Fiona)今年24歲，是碩士畢業生，希望成為一位優秀的演員。
8 / 28
葉靖儀(Michelle)今年23歲，理工大學市場系畢業生，希望成為一位出色的演員和成功的藝人。
9 / 28
關楓馨(Fabienne)今年26歲，碩士畢業，職業是教師，希望成為一位有影響力的藝人，推廣素食文化。
10 / 28
賴彥妤(Vivienna)今年26歲，英國法律系碩士，希望成為一位出色藝人及律師。
11 / 28
劉珍寶(Brillian)今年25歲，在加拿大主修生物學，現為模特兒，希望成為一位有影響力的藝人。
12 / 28
梁凱晴(Carina)今年26歲，碩士畢業，從事市場行銷，希望成為一個有影響力的人。
13 / 28
梁菁琳(Katerina)今年27歲，大學雙學位畢業，現職是獸醫，希望成為一位專科獸醫，並善用自身影響力，推廣動物福利，環境保育，以及生物多樣性。
14 / 28
梁允瑜(Chloe)今年23歲，大學畢業，現為模特兒，希望成為一位出色、而且有影響力演員，始終如一地保持自己的本色。
15 / 28
盧淑儀(Chloe)今年26歲，大學大學，希望成為歌手和演員，透過我的表演能夠為大家帶來正能量。
16 / 28
馬嘉希((Nicole)今年20歲，大學生，希望創造本土社交媒體平台，將香港帶到全世界。
17 / 28
馬祖雁(Jo An)今年23歲，劍橋工商管理學畢業，希望成為一位散發正能量，對社會有貢獻的人。
18 / 28
宋宛穎(Sabina Mendes)今年22歲，大學雙修人類生物、生物化學，希望成為一位專業的醫生，以積極的態度貢獻社會。
19 / 28
莫韻諰(Vincy)今年23歲，加拿大化學系畢業，現為模特兒，希望成為一位對社會有貢獻的獨立女性，將正能量帶給其他人。
20 / 28
伍韻婷(Juliana)今年27歲，大學雙學位畢業，現為金融分析師，希望為大家帶來歡樂，以積極正力量推動香港活力及精神，貢獻社會。
21 / 28
施茉莉(Jasmin Schneider)今年18歲，大學生，希望以港姐身份貢獻社會，以在聯合國總部工作為目標，為世界和平出一份力。
22 / 28
邵初(Kristy)今年27歲，本身是一位中越混血兒，從事企業管理，希望善用自己的力量，為身邊人帶來快樂。
23 / 28
王嫿嫿(Anna)今年25歲，現為浸會大學碩士生，希望成為一位具影響力的表演工作者。
24 / 28
王嘉慧(Cathy)今年26歲，是一名碩士畢業生，現在中大修讀法律系博士生，希望成為有感染力的演員，對社會作出貢獻，發放正能量。
25 / 28
楊培琳(Penny)今年19歲，是一名大學生，修讀風險管理，希望成為有影響力的新時代女性模範，同時是弟妹心中的好榜樣、最叻的大家姐。
26 / 28
余曉蕙(Angel)今年24歲，在英國主修心理學，現於一間證券公司擔任助理經理，希望成為一位對社會有貢獻的人，給大眾傳播正能量。
27 / 28
余詠童(Trixie)今年24歲，大學主修工業設計，希望成為一位工業設計師，建立自己的品牌。
28 / 28
趙美倫(Mona)今年18歲，是一位大學生，希望成為一位善良樂觀、積極努力、不停進步的人。
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陳聖瑜(Yvette)今年26歲，大學畢業，從事零售統籌，希望成為一位多元化藝人，並對社會有貢獻的人。
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陳懿德(Rachel)今年23歲，大學畢業，希望成為一位忠於自己，以真誠、善良待人的自主女性。
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姜嘉琳(Christie)今年24歲，大學畢業，希望成為一位成功的音樂劇演員，為社會帶來正能量。
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陳詩帆(Fiona)今年21歲，從事商演活動統籌，中學畢業，希望成為一位營養師，推廣健康的生活飲食習慣。
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張嘉倩(Michelle)今年21歲，是一位大學生，希望成為香港小姐，善用其影響力參與慈善活動，幫助社會上有需要的人。
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朱綽盈(Kimberlie)今年22歲，是港大法律系畢業生，希望成為勇敢、優秀的現代女性典範，幫助弱勢社群。
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戴佳敏(Fiona)今年24歲，是碩士畢業生，希望成為一位優秀的演員。
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葉靖儀(Michelle)今年23歲，理工大學市場系畢業生，希望成為一位出色的演員和成功的藝人。
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關楓馨(Fabienne)今年26歲，碩士畢業，職業是教師，希望成為一位有影響力的藝人，推廣素食文化。
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賴彥妤(Vivienna)今年26歲，英國法律系碩士，希望成為一位出色藝人及律師。
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劉珍寶(Brillian)今年25歲，在加拿大主修生物學，現為模特兒，希望成為一位有影響力的藝人。
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梁凱晴(Carina)今年26歲，碩士畢業，從事市場行銷，希望成為一個有影響力的人。
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梁菁琳(Katerina)今年27歲，大學雙學位畢業，現職是獸醫，希望成為一位專科獸醫，並善用自身影響力，推廣動物福利，環境保育，以及生物多樣性。
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梁允瑜(Chloe)今年23歲，大學畢業，現為模特兒，希望成為一位出色、而且有影響力演員，始終如一地保持自己的本色。
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盧淑儀(Chloe)今年26歲，大學大學，希望成為歌手和演員，透過我的表演能夠為大家帶來正能量。
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馬嘉希((Nicole)今年20歲，大學生，希望創造本土社交媒體平台，將香港帶到全世界。
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馬祖雁(Jo An)今年23歲，劍橋工商管理學畢業，希望成為一位散發正能量，對社會有貢獻的人。
18 / 28
宋宛穎(Sabina Mendes)今年22歲，大學雙修人類生物、生物化學，希望成為一位專業的醫生，以積極的態度貢獻社會。
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莫韻諰(Vincy)今年23歲，加拿大化學系畢業，現為模特兒，希望成為一位對社會有貢獻的獨立女性，將正能量帶給其他人。
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伍韻婷(Juliana)今年27歲，大學雙學位畢業，現為金融分析師，希望為大家帶來歡樂，以積極正力量推動香港活力及精神，貢獻社會。
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施茉莉(Jasmin Schneider)今年18歲，大學生，希望以港姐身份貢獻社會，以在聯合國總部工作為目標，為世界和平出一份力。
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邵初(Kristy)今年27歲，本身是一位中越混血兒，從事企業管理，希望善用自己的力量，為身邊人帶來快樂。
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王嫿嫿(Anna)今年25歲，現為浸會大學碩士生，希望成為一位具影響力的表演工作者。
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王嘉慧(Cathy)今年26歲，是一名碩士畢業生，現在中大修讀法律系博士生，希望成為有感染力的演員，對社會作出貢獻，發放正能量。
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楊培琳(Penny)今年19歲，是一名大學生，修讀風險管理，希望成為有影響力的新時代女性模範，同時是弟妹心中的好榜樣、最叻的大家姐。
26 / 28
余曉蕙(Angel)今年24歲，在英國主修心理學，現於一間證券公司擔任助理經理，希望成為一位對社會有貢獻的人，給大眾傳播正能量。
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余詠童(Trixie)今年24歲，大學主修工業設計，希望成為一位工業設計師，建立自己的品牌。
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趙美倫(Mona)今年18歲，是一位大學生，希望成為一位善良樂觀、積極努力、不停進步的人。
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/娛樂/香港小姐｜28位佳麗逐個睇-一文睇晒靚女詳細資料-274539