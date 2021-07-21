香港小姐| 張秀文變「虎爸」自爆價值觀不同 曾與劉倩婷鬧交

《2021香港小姐競選》準決賽及決賽將於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）舉行。今屆港姐以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗獲安排入住西貢一間酒店，在8位師姐帶領下分成紅、綠、橙及粉紅色4組，參與為期10天的「Stay Battle」，決定哪位佳麗可Stay至最後。經過一輪爭奪戰後，張秀文及劉倩婷的粉紅色組別佳麗成員有（排序不分先後）戴佳敏、宋宛穎、王嫿嫿、劉珍寶、朱綽盈、張嘉倩及余曉蕙；兩位師姐更炮製了少女味十足的粉紅睡衣派對及窩心禮物為一眾師妹打氣。

張秀文事後接受訪問時坦言在STAY-cation期間，由於緊張組員表現，經常「虎爸」上身，更曾因價值觀有分歧與劉倩婷「鬧交」：「佢可能想鼓勵佳麗多啲，我就想提出佢哋要注意嘅嘢多啲，佢擔心咁會打擊到佢哋。其實大家都係為佳麗好，好似爸爸媽媽咁，都係想小朋友好。我係殘酷啲嗰個，所以係虎爸。」她又透露組員都因是次體驗對選美活動有了新體會：「佢哋個個都話原來唔只係賣靚，對個人成長都有好大推動同幫助。」

談到與組員相處了足足10天，有否發現任何「反差萌」，秀文笑指宋宛穎（Sabina）最令她改觀：「佢唔係我哋首輪心水，但相處咗後我哋好鍾意佢。佢好生性、好有大姐姐風範，佢會好留意現場發生乜事，再提點其他組員。佢自己又好有預備，兼唔會爭嘢，我會揀佢做班長。」