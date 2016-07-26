香港小姐2021｜港姐冠軍宋宛穎起底 來自單親家庭、出身選美世家

香港小姐｜港姐冠軍宋宛穎起底 來自單親家庭、出身選美世家

《2021年香港小姐競選》完滿結束，今年出爐港姐冠軍宋宛穎，五官深邃，令觀眾和評審都留下難忘印象，可謂實至名歸！另外有「翻版楊采妮」之稱的梁凱晴嬴得亞軍，而邵初則成為季軍。

全城矚目的冠軍宋宛穎（Sabina Mendos）背後原來大有來頭。現年22歲的她，不僅是中葡混血兒，而其母親更是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，該年冠軍則由其表姨媽奪得，看來家族的選美基因非常強大！宋宛穎在加拿大多倫多大學畢業，雙修生物化學及人類生物，是今屆香港小姐競選中最高學歷的參賽者，混血美貌配上高學歷，難怪賽前已經成大熱。

泳裝問答環節大方得體

而每年觀眾最期待的泳裝問答環節裡，宋宛穎亦不失所望，回答大方得體又充滿智慧。當被問到「用哪三種水果來形容其中三位大會評判」時，宋宛穎淡定回答，妙語連珠的以「淡雪草苺」、「香印提子」、「蘋果」三種不同生果形容大會評判朱玲玲、王幼倫及余錦基，成功令在場眾多評判拍案叫絕，急才反應非常出眾！

不止口才了得，宋宛穎亦精通舞蹈，芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞樣樣掂，曾因而到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，多才多藝，港姐冠軍實至名歸。

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