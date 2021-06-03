香港電台第五台節目《戲曲天地》粵劇的美學

淺談「美學」

粵劇作為一種香港傳統的表演藝術，充滿了濃濃的本土文化及美學元素。我們常常會在日常生活中提及「美學」一詞，然而，究竟何謂「美學」？中國戲曲與西洋歌劇在美學的角度上又有何異同？而當中又有什麼值得欣賞的美學？

美學是一種對「美」的研究及學說，隨著歷史的發展衍生出不同派別及主張，其中包括形式主義(Formalism)及參照主義(Referentialism)。形式主義主張觀察作品的形式或外表等元素，著重於作品的規則、技巧及理論；而參照主義則強調作品的內容，及背後表達的情感和思想。

我們可以通過以上兩種主義的概念，來簡單分析中國戲曲與西方歌劇的分別。在作品的表達方面，中國的戲曲較傾向於強調作品內容及角色內在情感表達；而西方的歌劇則較著重於外在及技巧層面上的表現。

戲曲及歌劇演員的發聲技巧與習慣亦有所不同。由於粵語中常出現唇舌齒音，故粵曲演出者發聲時強調字音分明，咬字清晰，發音完整(即粵曲術語中的「露字」)；反之，西方歌劇演出者則著重表現旋律，以有效投射聲音為目標，咬字相對較為模糊。

除了「字正」，「腔圓」亦是粵曲中一個非常重要的概念。粵曲中有一種稱為「拉腔」的演唱方法，即唱一單字時有超過一個的旋律音。演唱者在轉音時必須非常注意音與音之間的圓滑流暢，不能「起角」；西方歌劇則追求旋律的音準，每次的轉音就像樓梯一樣階級分明。

此外，戲曲與歌劇演唱者於表演時的呼吸節奏及感情的融入，亦有明顯不同。在粵曲中每句短句的連繫，就如中國書法一樣「欲斷還連」，演出者在句與句之間的呼吸，必須保持自然及順暢；然而，西洋歌劇演出者則較常一口氣唱整個分句，強調其完整性。

在感情方面，我們可以很常看到粵曲唱家即便是只唱不做，也會在演出時全情投入，七情上面(即戲曲術語中的「關目」)，亦會因應曲意而控制每句曲詞的力度及速度，這點在西方歌劇中較為罕見。可見在不同的文化環境之下，中國戲曲與西洋歌劇分別呈現著不同的美學。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」自6月5日起，由梁寶華、黎曉君主持，每週六下午4時至5時，於港台第五台（AM 783）播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu

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