馮允謙大學busking 獲釗峰On仔驚喜撐場

馮允謙（Jay Fung）日前帶住結他現身中文大學busking，近百學生圍觀齊齊大合唱，之後排長龍影合照，非常熱鬧。C AllStar的梁釗峰和陳健安(On仔)驚喜現身撐場，全場起哄上台合唱，因為Jay手上的歌詞是只有他本人才看懂的英文拼音版本，釗峰睇到皺晒眉頭，全場爆笑。

Jay表示已經3、4年沒有busking，心情非常興奮，他更特意準備了最新派台歌《思念即地獄》、年初頒獎禮獲獎的《地球來的人》和他很喜歡的《山旮旯》與一首英文歌。最令Jay難忘的是釗峰和On仔原來一早混入學生堆內，之後他隨即邀請二人上台合唱。最後Jay獨唱了一首他創作的英文歌《How Many Times》，旋律部份熟口熟面，原來就是華納歌手張天賦（MC）大熱情歌《反對無效》的英文版。

Jay指這首歌於17年創作： 「自己填咗英文詞唱成Demo，當時我面對事業低潮，工作唔太順利，對自己無乜信心，歌詞係幻想另一半要離開我嘅心情。」