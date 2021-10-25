馮允謙曾激嬲女友拒道歉 藉著新歌表悔過

馮允謙(Jay)的吸血鬼愛情系列來到最終章，今次Jay包辦新歌《一步一悔過》的曲詞編，原來歌曲原名叫《Sorry》，是Jay幾年前與女友爭吵後拒絕道歉，事後為表歉疚而寫的作品。歌曲MV找來徐㴓喬(Asha)演垂死的女主角，上演一場抱憾的虐心愛情。

與女友吵架後寫《Sorry》

Jay透露新歌旋律是幾年前與女友吵架後寫的，demo歌名《Sorry》，他憶述說：「當時我的事業靜咗，進入低潮期，個人好燥又固執，嗌完交唔肯say sorry。之後對自己好失望，好內疚，於是寫咗呢首《Sorry》。」他表示新歌找來Oscar一起填詞，以遺憾作主題，「我哋長成中會錯失咗補救嘅機會，返唔到轉頭，錯過咗就係錯過咗，所以要好好珍惜。」

Jay凌晨跑步去水腫

從《思念即地獄》MV開始，Jay便以吸血鬼獵人身份登場，冷靜地旁觀岑珈其為愛犧牲後，到《因愛之罪名》放生紋身店女吸血鬼，今次MV故事中，吸血鬼Jay不忍重傷的人類Asha奄奄一息，讓她都變成吸血鬼延續生命，估不到Asha始終仍難逃一死，Jay既心痛又悔疚。為了拍出最美的效果，Jay踩足48小時，更特地凌晨起床跑步去水腫，「朝早4點集合出發拍MV，我凌晨3時提早起身跑7公里去水腫。到依家已經48小時無瞓覺，有少少攰，但好多同事陪我開工，團隊合作好開心！」談到與Asha首次合作，他形容，「可能大家都是ABC，好順利好愉快，但如果拍錫戲就會好驚。」