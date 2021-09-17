馮允謙為ANSONBEAN度身訂造冧女情歌

近期電影、電視兩忙的ANSONBEAN，音樂步伐其實未有停下，日前，推出第二首主打歌《you made my day》，而一直希望跟同門師兄Jay Fung馮允謙合作的他，終於如願以償，獲對方度身訂造冧女情歌：「首歌係Jay Fung寫俾我，好多謝佢寫咗首咁好聽嘅歌，聽demo嘅時候已經覺得好舒服、好chill，但我曾經擔心會唔會好難唱呢？怕掌握唔到，但經過一段時間嘅練習，加上監製慢慢訓練我嘅技巧，終於錄製完成呢首歌。」

相關新聞：

在MV首播前開live

《you made my day》MV昨晚十時在YouTube首播，為感謝fans支持，ANSONBEAN在MV首播前，於社交網站跟「豆粉」(粉絲暱稱)打招呼，但因為家中用來開Live照明的燈壞了，屋企其他位置光線亦不足，ANSONBEAN只好走到屋企後樓梯位置開Live，還搞笑地坐在一個盛放著大堆廁紙的紙箱上。睇完MV後，ANSONBEAN回到家中繼續開Live，今次他利用一個已壞掉的雪櫃，利用櫃內的燈作照明，相當搞笑。

全「女友視覺」MV

今次《you made my day》MV，一改傳統情歌拍攝手法，MV裡並沒有女主角，雖然可以令怕醜仔鬆一口氣，但卻要面對另一個難題：「個MV拍咗兩日，係講我帶住女朋友去勻好多唔同嘅拍拖勝地，但個MV冇女主角，係用女友視覺去拍攝，我要幻想身邊有一個人，再應導演要求做一啲好sweet好開心嘅表情，拖手嘅鏡頭都要借女工作人員隻手去拍攝，係有啲難度。」