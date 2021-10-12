驚傳72歲石天離世 林俊賢轉發死訊：哲人早逝

新藝城創辦人之一的石天，昨晚(1日)傳出離世的消息，藝人林俊賢在社交平台轉發其死訊，留言：「驚悉世界五邑商會石天(劉偉誠)會長離世。天妒英才，哲人早逝。」有報道指石天兩位兒子已從外國返港陪伴父親。不過，跟石天同創立新藝城的黃百鳴昨晚回覆傳媒查詢時表示未收到消息，但承認石天一直與癌魔對抗，施南生則表示收到石天離世的短訊，但未能證實消息。

創辦新藝城打造經典系列

今年72歲的石天原名劉偉誠，於1967年考入邵氏的南國實驗劇團當學員，曾演出《青春戀》、《小煞星》等邵氐電影，並曾參演許冠傑於七十年代的《鬼馬雙星》、《天才與白痴》等經典電影。他於1980年與與麥嘉、黃百鳴成立新藝城影業，出品包括《最佳拍檔》系列和周潤發代表作《英雄本色》系列，其中他在《英雄本色II》演的悲劇人物龍四，令不少戲迷仍印象深刻。

其後，施南生、曾志偉、泰迪羅賓及徐克加入新藝城，有「新藝城七怪」之稱。在2017年金像獎頒獎禮上，「七怪」難得共聚一堂(除了徐克)，成為當年金像獎焦點。石天最後一次亮相大銀幕，是2016年客串由洪金寶自導自演的《我的特工爺爺》，在戲中與洪金寶、麥嘉和徐克變身做「圍觀天團」。