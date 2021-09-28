魏浚笙Tyson Yoshi任形象大使乘機放肆暴食

男神魏浚笙(Jeffrey)和剛剛在拉闊音樂會騷肌的Tyson Yoshi，經常為工作要控制飲食、辛苦操練，早前他們為時代廣場的「獵食時代It’s Tasty Time」擔任形象大使並拍攝宣傳片，宣傳片講述兩人為贏得為食的網絡女神林熙彤(Hazel)的歡心，走遍商場不同食肆。

Jeffrey食完再練

今次拍攝讓兩位型男攞正牌破例放肆吃喝，享盡不同美食，現正與MIRROR成員呂爵安拍攝ViuTV電視劇《i.SWIM》的Jeffrey，操至手瓜起腱，他表示，「因為劇集是講述游水的，為了展示最弗的身形，真是要不停操練，同時都會好好控制飲食，今次拍宣傳片，故事很有趣，我也可盡情地吃，很久沒有吃得這麼豐富了，吃完才繼續努力操練吧！哈哈。」

Tyson 將為新歌拍MV

至於剛完成的《拉闊音樂會》的Tyson亦各議說：「之前為了積極準備拉闊音樂會，需要節食保持好狀態，所以今次拍攝很開心，趁這次機會可以大吃大喝，漢堡包、蛋糕、日本菜，我都很喜歡，但吃完又要努力做運動去準備為新歌拍攝MV了！」

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