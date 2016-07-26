魷魚遊戲｜劇組錯用真實電話號碼 苦主被過千人報名參加《魷魚遊戲》

Netflix韓劇《魷魚遊戲》日前登上熱門首位，成為全港煲劇一族的熱話。不過於韓國便因劇中情節使用了真實電話號碼，令最少有3名韓國人在現實生活中受到困擾，更有受害者指Netflix疑以賠償100萬韓元（約6,600港元）了事。

《魷魚遊戲》用錯真號碼出事

《魷魚遊戲》講述一事無成兼欠下巨債的中年漢成奇勳(李政宰飾)，有一天遇上神秘男子(孔劉飾)，對方向他遞上一張卡片，邀請他參加「遊戲」，勝出的話會有巨額獎金。只是沒想到卡片上的電話號碼，原來在真實世界中是有人使用的。受害人接受傳媒訪問時，便指該劇播出後，其電話由朝到晚都響個不停，又收到無數短訊向苦主表示想參加魷魚遊戲，令佢既無奈又困擾。

Netflix賠償6,000元

另外一位苦主向傳媒表示，自己的電話號碼和劇中使用的只有三個位相同，但依然受到無數來電騷擾，指自己收到了近2000多次電話和短訊，令自己的生活大受影響。最後一位苦主更向Netflix投訴，不過後者回覆指公司只願意賠償100萬韓元（約6,600港元）。

事件發生後，Netfix依然沒有修改出示了電話號碼的片段，目前Netflix對此事未有最新回應。

想知更多《魷魚遊戲》分析，即睇以下文章：

魷魚遊戲｜劇組錯用真實電話號碼 苦主被過千人報名參加《魷魚遊戲》