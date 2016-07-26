魷魚遊戲｜每集成本1,680萬 點擊多過《柏捷頓家族》

Netflix話題韓劇《魷魚遊戲》由9月17日首播，10天內成為全球90個國家的收看排行榜N0.1，連英、美、日、台觀觀眾也瘋狂愛上《魷魚》。據韓媒報道，《魷魚》合共9集，每集製作費達25億韓圜(約1,680萬港元)，總製作費約200億韓圜(約1.3億港元)。至於龐大製作費用於123木頭人的巨型娃娃、400多位臨時演員的休息室用具，還有後期的CG技術等。

點擊逾8,000萬人次

韓媒指，Netflix在2016年開始投資韓劇，至今投資達7,700億韓圜(約47億港元)，創造1.6萬個就業機會，為韓國經濟帶來實際效益。另外，Netflix一向不公開作品點擊收看數字，但荷李活就找到Netflix另一人氣劇《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)擁有8,200萬次收看人數，業界預測《魷魚》的收看人數必定高於《柏捷頓》》，代表《魷魚》肯定超過8,200萬觀看人數。

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