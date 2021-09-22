Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
魷魚遊戲｜譚俊彥李政宰撞樣 網民提議港版演員人選
1 小時前
#Hashtags
魷魚遊戲譚俊彥李政宰林家棟張松枝孔劉趙永洪炎明熹談善言
魷魚遊戲｜譚俊彥李政宰撞樣 網民提議港版演員人選
news-images
《魷魚遊戲》上架以來大受歡迎。
 news-images
劇中的男主角跟譚俊彥撞樣。
 news-images
譚俊彥獲網民選定《魷魚遊戲》港版男主角。

由韓國青龍獎影帝李政宰、朴海秀及魏河俊等主演的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，日前上架迅即登上Netflix香港熱播榜首位，全球排名更進駐第二位，可謂創下Netflix有史以來韓劇的最佳成績。由於主角成奇勳跟譚俊彥撞樣，日前有網民在討論區開po問︰「港版《魷魚遊戲》選角，你會點揀？」引來大家熱烈討論。

news-images
曹尚佑由朴海秀扮演。
 news-images
林家棟獲網民選中演曹尚佑。

林家棟談善言似樣兼有演技

網民認為譚俊彥的髮型、表情都與主角成奇勳一樣，直言他是港版男角不二之選。曹尚佑由朴海秀飾演，劇中的他是成奇勳的鄰居，網民認為林家棟可以演到角色那種陰險性格。尋找失蹤哥哥下落的警察黃俊昊由魏河俊扮演，網民建議由「小野」盧鎮業演出。

鄭好娟扮演劇中的「脫北者」姜曉，網民建議由談善言擔演。至於劇中的阿伯吳一男由吳永壽扮演，網民提議由資深演員陳勉良演出。有網民認為陳勉良跟吳一男不太似樣，但又想不到找誰人代替。

news-images
鄭好娟扮演劇中的「脫北者」姜曉。
 news-images
有網民首選談善言，亦有人認為陳蕾可以擔任。
 news-images
吳一男由吳永壽扮演。
 news-images
網民認為陳勉良不是最好選擇，但又想不到哪一位演員較好。

孔劉有兩個港版人選

《魷魚遊戲》中有兩個角色令網民討論多頁，分別是孔劉扮演的神秘西裝男及AI公仔。網民起初提議由張松枝扮演孔劉的角色，及後有人上載趙永洪的西裝照後，不停大讚似樣，但普遍認為二人都很適合。而在劇中第一個關卡出現的一個AI巨型公仔，由於公仔是齊蔭兼表情冷酷，網民紛紛想起《聲夢傳奇》的炎明熹，更把炎明熹的樣子加工至跟AI公仔差不多，令大家笑過不停。


相關新聞：

魷魚遊戲｜迅即登上Netflix熱播榜首位 必睇3大賣點

news-images
孔劉有份客串《魷魚遊戲》。
 news-images
有網民建議張松枝飾演神秘西裝男。
 news-images
有網民覺得趙永洪亦可擔演。
 news-images
有網民邊看邊覺得似炎明熹。
 news-images
看相不解釋。

魷魚遊戲｜譚俊彥李政宰撞樣 網民提議港版演員人選

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/魷魚遊戲｜譚俊彥李政宰撞樣-網民提議港版演員人選-285978
#Hashtags
魷魚遊戲譚俊彥李政宰林家棟張松枝孔劉趙永洪炎明熹談善言
Am730

陳自瑤強調狀態好 否認婚姻出問題尋求另類治療

Netflix│Britney監管紀錄片本月28日上架

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
陳自瑤強調狀態好 否認婚姻出問題尋求另類治療
Am730
Am730
Netflix│Britney監管紀錄片本月28日上架
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多