魷魚遊戲｜譚俊彥李政宰撞樣 網民提議港版演員人選

由韓國青龍獎影帝李政宰、朴海秀及魏河俊等主演的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，日前上架迅即登上Netflix香港熱播榜首位，全球排名更進駐第二位，可謂創下Netflix有史以來韓劇的最佳成績。由於主角成奇勳跟譚俊彥撞樣，日前有網民在討論區開po問︰「港版《魷魚遊戲》選角，你會點揀？」引來大家熱烈討論。

林家棟談善言似樣兼有演技

網民認為譚俊彥的髮型、表情都與主角成奇勳一樣，直言他是港版男角不二之選。曹尚佑由朴海秀飾演，劇中的他是成奇勳的鄰居，網民認為林家棟可以演到角色那種陰險性格。尋找失蹤哥哥下落的警察黃俊昊由魏河俊扮演，網民建議由「小野」盧鎮業演出。

鄭好娟扮演劇中的「脫北者」姜曉，網民建議由談善言擔演。至於劇中的阿伯吳一男由吳永壽扮演，網民提議由資深演員陳勉良演出。有網民認為陳勉良跟吳一男不太似樣，但又想不到找誰人代替。

孔劉有兩個港版人選

《魷魚遊戲》中有兩個角色令網民討論多頁，分別是孔劉扮演的神秘西裝男及AI公仔。網民起初提議由張松枝扮演孔劉的角色，及後有人上載趙永洪的西裝照後，不停大讚似樣，但普遍認為二人都很適合。而在劇中第一個關卡出現的一個AI巨型公仔，由於公仔是齊蔭兼表情冷酷，網民紛紛想起《聲夢傳奇》的炎明熹，更把炎明熹的樣子加工至跟AI公仔差不多，令大家笑過不停。



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