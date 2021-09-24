魷魚遊戲｜123木頭人恐怖斷掌
1 小時前
魷魚遊戲｜123木頭人恐怖斷掌
由韓國影帝李政宰、朴海秀等人主演的Netflix原創劇《魷魚遊戲》，首播後即掀起煲劇熱潮，當地更設置多個劇中出現的場景供粉絲打卡，繼地鐵梨泰園站後，韓國網民近日又發現《魷》劇首集的123木頭人，出現在忠清北道的鎮川。
斷掌木頭人更恐怖
網民表示，《魷》劇曾在這裡取景拍攝，123木頭人可能是劇組留下來的道具。但細心一看，木頭人的右掌折斷，估計是搬運時損壞才留下來。一眾網民留言，斷掌木頭人更覺恐怖，就如荷李活名導溫子仁執導的恐怖片《詭娃安娜貝爾》(Annabelle)。
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玩家移動即死
《魷》劇首集中要闖的第一個關卡，就是123木頭人。遊戲由這個巨型木偶執行，木偶雙眼藏有偵測系統，發現玩家移動就會立即射殺他們。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/魷魚遊戲｜123木頭人恐怖斷掌-286429