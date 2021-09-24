魷魚遊戲｜Netflix打造景點 疫情逼關閉

Netflix韓劇《魷魚遊戲》大受當地觀眾熱捧，掀起一陣「魷魚風」，Netflix在梨泰園地鐵站打造劇中場景，吸引大批魷魚粉絲打卡，但因違反韓國新冠肺炎防疫準則，場景要提早關閉。據韓媒報道，《魷》劇太受歡迎，令大批粉絲到地鐵站排隊打卡，經常出現大排長龍情況，無法保持社交距離，同時違反疫情限聚令，Netflix惟有提早在昨日(25日)拆掉場景，令粉絲大嘆可惜。

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被指抄襲日本片

《魷魚》大熱自然多新聞，當地網民認為《魷》劇有抄襲2014年日本電影《要聽神明的話》，韓國討論區The qoo網民找出6個畫面比較，例如第一個遊戲「123木頭人」，也是以眼睛、計時、女性被噴血場面。《魷》劇導演黃東赫即時否認：「我在2009年完成劇本，當時無人問津，到現時《魷》劇才面世。」

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