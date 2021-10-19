魷魚遊戲｜SJ神童扮123木頭人嚇壞人

Netflix韓劇《魷魚遊戲》熱潮停不了，藝人紛紛扮演劇中角色，最新一位是男團Super Junior(SJ)成員神童。神童日前更新IG，上載自己扮成「123木頭人」的相片。本身稍為肥胖的神童，化了白面妝容，穿上吊帶裙，面帶狡猾笑容，比起劇中的木頭人更恐怖，連同團成員金希澈都說：「木槿花要見血了吧！」。神童這個IG木頭人po，一日內獲得超過35萬like，超過7,000人留言，證明神童今次扮木頭人非常成功。

Netflix新增440萬用戶

《魷魚》成功，令Netflix繼續賺大錢，據網站Variety報道，Netflix在今年第三季增加近440萬用戶，達至全球2.136億用戶量。Netflix本年度收益一半來自亞太市場，美加只增加7萬用戶，《魷魚》始終是亞洲觀眾最多。

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