麥當勞推Anson Lo特飲 fans為儲齊杯墊迫「前夫」狂飲

近日麥當勞推出一款名為「粉紅教主」的飲品，並找來MIRROR成員Anson Lo擔任代言，而「神徒」只要使用指定外賣手機程式購買指定餐點，便可獲得Anson Lo粉紅教主限量杯墊，上面除了印有Anson Lo的靚樣，更有其寫上的打氣短句，共有三款，隨機送出。

作為神徒(Anson Lo粉絲稱號)當然想儲齊三款不同杯墊，於是不少神徒紛紛使用某外賣手機程式購買。由於反應過度熱烈，程式不時顯示餐廳目前暫停營業。「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」有多位「前夫」表示為了另一半已經把命豁出去，亦有人因為買了多杯飲品，但所得的杯墊一樣而感到無奈。不少「前夫」叫苦連天，直言「飲到永不超生」、「荷包頂得順，腸胃頂唔順。」