Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
麥當勞推Anson Lo特飲 fans為儲齊杯墊迫「前夫」狂飲
1 小時前
#Hashtags
MIRRORAnson Lo麥當勞
麥當勞推Anson Lo特飲 fans為儲齊杯墊迫「前夫」狂飲
news-images
McCafé將夥拍MIRROR的Anson Lo，推出「粉紅教主」的飲品。(麥當勞)

近日麥當勞推出一款名為「粉紅教主」的飲品，並找來MIRROR成員Anson Lo擔任代言，而「神徒」只要使用指定外賣手機程式購買指定餐點，便可獲得Anson Lo粉紅教主限量杯墊，上面除了印有Anson Lo的靚樣，更有其寫上的打氣短句，共有三款，隨機送出。

 作為神徒(Anson Lo粉絲稱號)當然想儲齊三款不同杯墊，於是不少神徒紛紛使用某外賣手機程式購買。由於反應過度熱烈，程式不時顯示餐廳目前暫停營業。「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」有多位「前夫」表示為了另一半已經把命豁出去，亦有人因為買了多杯飲品，但所得的杯墊一樣而感到無奈。不少「前夫」叫苦連天，直言「飲到永不超生」、「荷包頂得順，腸胃頂唔順。」

 

Am730
展開相集
共 4 張照片
Am730
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/麥當勞推anson-lo特飲 fans為儲齊杯墊迫「前夫」狂飲-279253
#Hashtags
MIRRORAnson Lo麥當勞
Am730

Jer唔見銀包　慘呻：「崩潰NOW」

東京奧運｜ 4內地品牌解約割蓆 小S打破沉默：「我不是台獨」

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
Jer唔見銀包　慘呻：「崩潰NOW」
Am730
Am730
東京奧運｜ 4內地品牌解約割蓆 小S打破沉默：「我不是台獨」
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多