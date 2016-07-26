麥當勞｜MIRROR閃卡炒價高至2千蚊 網民狂抽中Edan感無奈

麥當勞於本星期推出的鏡仔卡有兩位正副隊長Lokman和AK及Edan，除了有MIRROR團卡外，更有一款極罕限量版閃卡。今早有多位網民成功抽中閃卡，隨即在網上炫耀，亦有人選擇出售。

炒價上落大

根據網上買賣平台顯示，MIRROR的團隊閃卡最高價格為2千元，之後有人分別以$1000、$800、$500出售，及後中午時段因為有多人抽中，價格一至跌至$150，最後普遍以$500放售。本報聯絡以$2000出售的賣家，他表示不是鏡粉，只知閃卡是限量，沒料到自己有幸抽中，於是放到網上出售，最後他以$500與一名後生仔交易，他估計對方是買來送給女友。

狂抽中Edan

另外，有不少網民為抽中閃卡，在首日開賣點了多個炸雞餐碰運氣，可惜換來全都是Edan卡，令他大感無奈，亦有網民連環抽中多張閃卡，令不少人羨慕。

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