麥當娜重現瑪麗蓮夢露死亡照惹爭議

一直迷戀一代性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)的樂壇天后麥當娜(Madonna)，最近為時尚雜誌《V》拍攝一輯模仿瑪麗蓮夢露的相片，惹來各方爭議。瑪麗蓮夢露於死前6星期拍下這輯由攝影師Bert Stern操刀的相片，Bert將相片取名為「The Last Sitting」。麥當娜以皮草蓋著身體，側身躺臥床上，床頭櫃放有多樽藥物，令人聯想到瑪麗蓮夢露死時狀態。網民表示看過相片後「感覺嘔心」、「令人不安」等。而拍攝這輯相片的攝影師Steven Klein則表示，相片靈感來自Bert Stern，絕對沒有不敬之意。

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造型歌曲模仿偶像

63歲的麥當娜多次表示視瑪麗蓮夢露為偶像，同時將偶像融入作品之中，例如1984年歌曲《Material Girl》，麥當娜在MV中扮成偶像，又曾在綜藝節目《Saturday Night Live》模仿瑪麗蓮主持節目。

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