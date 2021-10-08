麥貝夷與麥麥送 最愛拍追遊戲

剛完成一套有關「解離症」微電影的麥貝夷(Karene)，戲中的她一人分開飾7角色，是個很好的挑戰。最近忙於錄歌和寫書的Karene，最享受與愛貓麥麥送一起玩拍追遊戲。撰文：畸豬

追拍玩逃避

Karene愛貓叫麥麥送，今年5歲。「麥麥送是隻家貓，最愛擺臭臉，極度討厭人類，性格貪玩又為食，但每天見到牠我都很開心，是我的快樂泉源。」講起她的難忘經歷，Karene說早前暫託過黑貓：「黑貓是隻照顧其他幼貓的大姐姐，當牠來到我家，送送當時只得四個月大，黑貓姐姐跟牠玩一個我稱為『拍追』的遊戲。遊戲玩法是：其中一隻貓主動去拍另一隻貓，而另一隻貓追住去拍返對方一下，目標是要避開避拍。黑貓姐姐走了後，輪到我同麥麥送玩，現在變成我倆幾乎每日都玩的遊戲。」她表示，可能是由奶B開始湊，所以麥麥送誤會了Karene都是貓。

被遺棄的家貓

小時候，Karene曾養過天竺鼠、兔仔，就是未養過貓。原來，當初麥麥送只是暫託Karene家，當時她並未有養牠的想法：「牠俾人發現遺棄路邊，有個好心途人影了牠幾張相，放在貓義工群組。我住的地方與牠被遺棄的地點好近，所以我就接牠回家照顧。送送實在太可愛，媽媽不捨得牠走，那就一直留在我家至現在。」

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