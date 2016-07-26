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大叔的愛｜黃德斌13年前已苦戀林保怡 借醉表白淒慘收場
6 小時前
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黃德斌大叔的愛珠光寶氣林保怡
大叔的愛｜黃德斌13年前已苦戀林保怡 借醉表白淒慘收場

黃德斌在《大叔的愛》放下硬漢子形象，變成萌爆大叔，他向「田田」Edan表白的一幕更成為劇集經典畫面。不少人都支持黃德斌這位「HeHe」大叔，但其實早於13年前，他已經暗戀過林保怡，更曾向對方深情表白。

 

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黃德斌在52集向林保怡表白，但保怡醉倒所以聽不到。
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講講下就走向林保怡身邊。

黃德斌於08年參演《珠光寶氣》，在劇中扮演同性戀者游日東(Sunny)，並與扮演高長勝的林保怡是好友兼拍檔，游日東一直守候在高長勝身邊。52集提到林保怡在法國借酒消愁，德斌大感心痛，當保怡醉倒之後便藉機表白︰「我都想做人唔好諗咁多，有邊個唔想鍾意邊個就邊個，但有時候，有啲嘢就係唔可以。你知唔知，只可以同你做兄弟我唔心足﹗但可以點，就好似你同Sylvia (邵美琪飾)咁，明明可以一齊又搞成咁，我呢個位置更加冇咩可以講。」

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德斌一手摸住林保怡下巴，之後無綫就未有播出下文，讓大家聯想。
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德斌在81集終於兜口兜面講清楚。

之後德斌更行向保怡身邊續說︰「Sylvia笑我太天真，佢話愛唔一定擁有，喺適當時候要識得放手，雖然我唔知佢講嘅係啱定錯，特別係我見到你唔開心嘅樣，我都依然會聽佢嘅說話，我都有問自己點解，我應承Sylvia做咁多嘢，唔係因為佢說話技巧好，而係因為我同佢一樣……一樣咁愛你﹗」話畢，德斌便伸手摸林保怡。

德斌直到81集，終於向林保怡表白，並表示希望他愛的可以回頭是岸，可惜林保怡表受不到「大叔的愛」，不知所惜的他更錯手把德斌推落樓梯，搞到對方昏迷不醒。事隔13年，有人希望黃德斌與林保怡可以再續「HeHe」，並期待他們可以開花結果，更笑言希望能有陳豪跨台合作，展開男男三角戀。

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不過，林保怡接受不到。
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林保怡難以想像自己的兄弟暗戀他多時。
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大叔把埋在心裡多時的愛表達出來1
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德斌被林保怡錯手推落樓梯，之後保怡一直照顧德斌。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/黃德斌13年前已苦戀林保怡-借醉表白淒慘收場-274101
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