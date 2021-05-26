黃心穎密會泥鯭 心美避談細妹感情事

甚少露面的黃心美今日到旺角出席活動，她指過去一年受疫情影響，令她大部份工作暫停，過去的日子只靠積蓄過日。問到妹妹心穎的近況，她指妹妹現時生活很寫意，閒時放狗、做運動和看電視，而她可以為對方可做的便是照顧心穎，好讓妹妹可以食得飽。

提到早前心穎被人拍到跟Rubberband成員泥鯭約會，她指當日是其愛犬的12歲生日，於是約了心穎、泥鯭及另一位好友搞狗狗生日會，但這位朋友最後臨時甩底，於是心穎、泥鯭各自帶自己的愛犬參加派對。至於心穎是否跟泥鯭拍拖，心美認為外人不能代答，應由他們自己交代。

問到心美對泥鯭的印象，她說︰「做朋友ok。(過唔過到你個關？)過到我妹關就ok，買衫都唔使幫眼。」 心美透露心穎現時沒有工作，至於妹妹是否想復出，她說︰「工作嘢佢都唔知，好被動，要問公司，佢要自己調節要面對嘅嘢，總之屋企人不離不棄。」她又指自己的經濟壓力比心穎更大，幸好與妹妹投資的加拿大公寓，可以收租幫補一下。再問到擔不擔心妹妹的前景，心美說︰「擔心唔到咁多，佢有自己嘅人生，佢好堅強！」