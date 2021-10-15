黃翠如40歲生日 感謝好姊妹唐詩詠

黃翠如昨日40歲生日，早前疑受情緒困擾的她，日前已北上陪老公蕭正楠開工，而她的情緒也明顯大大改善。昨日，黃翠如在社交平台分享自己踏入4字頭的感受：「40歲，於我來說，不是一個年齡，而是一個里程，因為必需有足夠的歷練，才可以踏入40。體驗了自己和家人的生老病死，體會了無常，上了很多人生課堂，不得不成長。原來成長或是成熟，都跟年齡無關，而是一瞬間，而那一瞬間，只有你自己才知道。失去的，留不住，留下的，每一點也會好好珍惜。謝謝所有的愛，祝我生日快樂。」而老公蕭正楠亦有貼出二人在藍天與白雲的海邊大踏步走過的短片，並寫道：「我家的小朋友，又長大一歲，多吃肉，常健康快樂」網民都紛紛大讚二人非常甜蜜。

唐詩詠：你叫我不要哭，我叫你哭出來

至於，閨蜜唐詩詠亦於社交平台貼上二人的合照，並說：「還記得第一次約你吃飯就是要慶祝你生日，那時候我們一點也不熟；不記得我們生氣了多少次、不記得我們吵過幾多次架、不記得我們累了想放棄多少遍，只記得，我們都陪伴過對方最低谷的時候，你叫我不要哭，我叫你哭出來。」

詩詠再續：「無論如何，我一直都在，我們都成為了彼此的勇氣！生日快樂！愛你就不説了，祝繼續自由自在地飛翔、永遠記住你心中那條彩虹，它一直都在。」而黃翠如亦回覆感激唐詩詠：「謝謝你，在我人生低谷之時，讓我不孤單，謝謝你很努力為我和家人找醫生，謝謝你把麵包放在門口，不要我餓著，謝謝你，陪伴我經歷了這生老病死的階段。謝謝你，告訴我，失去的不用怕，因為擁有的，已足夠。謝謝你，把我送去找Edwin… 你就是我最好的禮物」。

相關新聞：