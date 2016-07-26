黃頌明貓貓識開燈

香港演藝學院戲劇學院藝術學士(榮譽)的黃頌明(小明)，17年開始參演無綫劇集，近期更因新綜藝節目《識貨》而人氣急升，令她對幕前演出充滿信心。小明與老公養了2隻家貓及一隻賀曼陸龜，一家五口生活幸福。

撰文：畸豬

Gilly用手仔開燈

小明養了一仔一女的貓貓：「牠們是同一胎的兄妹，黃貓是哥哥Ziggy，灰褐色是妹妹Gilly，領養時約三個月大，眨下眼，今年已經4歲。」Ziggy與Gilly的感情很好，經常疊住對方一起睡覺：「兄妹都好黐人，又多說話，特別是哥哥，夠鐘食飯就會嗌，叫到有食物為止，貪吃到一個點；阿妹食得較慢，又愛分幾次食，哥哥就會趁機食埋阿妹嗰份，牠們開飯時，我與老公真要望到實。」

小明最開心是兩兄妹很懂得與人溝通：「養開貓的朋友來我家，見到Ziggy與Gilly的行為，覺得牠們似人類，除了識得sit、come，在房叫牠們，就會由廳行入房應你。有次我去廁所忘開燈，想伸手出去撳燈制，打開門就見到阿妹用手仔開燈。牠還眼仔碌碌看著我，笑死。哥哥都不弱，有次我在廚房忘記關水喉，我教過牠不能亂入廚房，結果，牠就坐在廚房門外不停喵，叫到我不耐煩去看看發生甚麼事。」

Ziggy鼻生息肉

哥哥Ziggy天生個鼻子有問題，BB開始已經常打乞嗤：「我第一次養貓，以為打噴嚏很平常，有次發現牠的鼻涕帶血，看醫生做了很多檢查，又做了個小手術。醫生話哥哥這種病是很難根治，因為粒息肉生得太入，只可以用藥物控制。」小明又指老公很妒忌她，因為Ziggy及Gilly只會聽她說話，而且黐小明的程度是去到會拉住她件衫，不讓她出門口。對她來說，一切的舉動都是很窩心的事。

除了貓貓兄妹，小明最近養了賀曼陸龜：「牠叫Dave，很有靈性，未夠半歲，有次帶牠去做檢查，牠竟然不讓獸醫抱，還伸個頭出來咬醫生，搞到要我老公捉住牠，才做到檢查。」但Dave不會咬他們，而家中貓貓都很乖，沒有搞Dave，大家相處得很好。