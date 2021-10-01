黎姿50歲生日晒三代同堂照 老公胞弟激罕曝光

黎姿(現名馬黎珈而)昨日50歲生日，一向重視家庭的她，每年生日正日都必定會與家人渡過。昨日，她於社交平台貼出三代同堂的的全家福，相中除了父母、3個女兒，還有她的老公和胞弟激罕曝光。

黎姿感性地分享「入五」感受：「從小到現在，每年生日都會跟家人一起過，今年也不例外。家人的陪伴永遠是最珍貴的禮物，很慶幸有他們愛錫我，一直以來家人都是我最強大的後盾。又長大一歲了，少不免會感嘆歲月飛逝，特別是女士們，面對年紀增長總會有各種慨嘆、恐懼、抱怨……我當然非常明白，但很多時候我反而會逆向思考，覺得成長是個獲得的過程，不單只豐富了我的閱歷，讓我勇於面對新嘗試及挑戰，也教曉我要加倍愛惜身邊所有人和事物，感恩地過好每天。

她又說：「不知道這算不算是阿Q精神呢？我還是喜歡豁達面對年齡的加持，所以不管到了幾多歲，每年生日我仍然會興奮地告訴大家：我又長大一歲了！」

最後黎姿表示家人和朋友們的祝福全部收到了，謝謝大家送給她一個難忘的生日。