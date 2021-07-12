黎明演唱會｜初代《大叔的愛》 Leon林日曦手拖手唱情歌

黎明（Leon）昨晚第三場《Talk & Sing 2021紅館演唱會》，邀請好友林日曦擔任表演嘉賓，導演彭秀慧、歌手陳凱詠和曾比特等捧場。當Leon與林日曦齊齊升上舞台，全場掌聲歡迎。林日曦即搞笑跟Leon說：「你啲歌迷真係有禮貌，佢哋見到我升上台都盡力掩飾住嗰份失望，繼續歡呼拍掌。」

林日曦之後轉向觀眾說：「你估我唔知你哋諗咩，前晚嘉賓係林海峰，噚晚嘉賓係Sammi，今晚都應該係Mirror或者係子華……但 sorry，係我呀！對唔住你哋，我真係好鄭重同紅館嘅歌迷講『對唔住』，冇錯，今晚嘅嘉賓好不幸係我，林日曦。」他又指從演唱會的名字看得出「Leon終於公開承認自己鍾意講嘢多過唱歌」，隨即建議Leon下次開talk show，又即場為他的talk show改名做《情深金句未曾講》、《對不起 我愛講嘢》。Leon聞言即謂：「其實兩個名都幾好，不如我casual 啲叫『夏日傾偈』！」全場拍掌。

林日曦表示退場：「都係唔阻住大家，我頭先上台嘅時候，見到好多人去廁所，依家見大家陸續返埋位。我今日任務完成，我都係時候落返台……」黎明立即拉住他，說：「你今日唔嚟，本來只係一個正常黎明演唱會，腦細嚟咗，將成個紅館變成公司例會。」林日曦指他又爆金句，說：「好多人問我平時點同黎明傾偈？我心諗：有幾難明？明就明，唔明就黎明！」黎明認同：「係囉，今日唔明，聽日自然明架啦！」林日曦又說：「其實我都算係少數人同佢溝通到，佢有金句，我都有銀句，有慧根可能聽得明，留心小小就得。」

Leon重演邀請林日曦的電話對談，黎明說：「曦，我紅館開台想搵你做嘉賓。你知嘉賓好似香檳咁，唔飲無問題，飲咗更加High。」林日曦答：「做嘉賓無問題，有無酬勞？因為酬勞好似香檳咁，有都得，無就更佳！」黎明又說：「酬勞無問題，你肯唱歌嘅話，酬勞更加高！」林日曦表示唱歌無問題，但有「走音」壞習慣，Leon說：「走音無問題，睇吓你揀邊首歌？揀啱歌，點走音都只係留喺紅館入面啫！」全場爆笑。林日曦說：「揀歌同揀朋友，最緊要真心。我睇返我哋之前拍廣告，踩單車嗰次，都算係『初代大叔的愛』，所以揀咗一首你嘅舊歌，你俾隻手我。（他們手拖手，觀眾尖叫） 呢首歌代表我嘅心聲：《但願不只是朋友》。」他們手拖手對唱，更不時情深對望，全場大合唱，掀起高潮！