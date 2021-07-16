黎明演唱會｜早餐界KOL鬥爆金句 張敬軒自認是忠粉合唱《我的親愛》圓夢

黎明(Leon) 昨晚(17日)於紅館舉行第八場演唱會，找來張敬軒擔任嘉賓，兩位「早餐界」代表人物， 一個是「唔可以空肚食早餐」，另一個是「食完早餐都空肚」，一唱一和爆金句，自認是Leon忠粉的軒仔，與偶像合唱經典快歌《我的親愛》圓夢，他們更high爆走勻全場跳經典手勢舞。

同屬「南北混血兒」

Leon表示自己媽媽是北方人，爸爸是南方人，而軒仔剛好調轉，軒仔笑說：「我哋都係南北方嘅混血兒。」然後他又對Leon說：「你就唔可以空肚食早餐，而我就食完早餐都空肚！」Leon問點解？軒仔說：「屋企請咗個十分優秀嘅家務助理……」Leon恍然大悟。軒仔續說：「所以我哋上次食飯嘅時候，我咪食好多，食咗兩份。」Leon感嘆：「有時真係可以練到EQ！」全場爆笑。

軒仔：黎明係取體貼的前輩

原來軒仔是Leon忠粉，他形容能夠站在Leon演唱會舞台上，猶如坐時光回到最開心的快樂時代，感激黎明讓他在這個美好回憶中再嚐到一點甜。他表示，

以前聽前輩教導要跟偶像保持距離，保留幻想空間，「直至我同Leon近年食過一餐飯，之後才開始有聯絡。終於印證到，我2002年入行，行內每當有人提到黎明，大家都會話『佢真係好好人』。的確，Leon係我遇過、相處過嘅前輩最體貼嘅人。」他又笑言：「我一直稱呼佢黎生，但佢叫我嗌佢Leon，我心諗，一嗌Leon，就想叫自己做阿May，我覺得今晚係好夢幻嘅一晚。」

大合唱「Sayonara o Sayonara o」

兩人合唱前Leon問唱咩歌？軒仔大賣關子：「我識唱晒你所有歌曲，今晚揀咗一首你好少喺公開場合唱嘅經典歌。雖然因為疫情唔可以同觀眾握手，但呢首歌都可以同大家互動，大家一定識唱同埋識做動作。今晚可以同你合唱呢經典名曲，我圓夢啦！」前奏響起《我的親愛》，全場歡呼，軒仔問觀眾：「各位阿May準備好未？」全場觀眾立即站起來，齊齊做動作合唱「Sayonara o Sayonara o」。