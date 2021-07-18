黎明演唱會｜暗示已再婚 黎明自認已入結婚墳墓

黎明於紅館舉行一連九場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》，昨晚(18日)圓滿落幕，其老闆林建岳、衛蘭、「折骨Ben」趙祥誠、緋聞男女余德丞和蔡思貝、李嘉欣與丈夫許晉亨亦結伴捧場。

黎明發表核心論

昨晚尾場，黎明在20分鐘「自己talk」的環節不乏，Leon從幼稚園讀書講、小學打交，到上堂睇日本雜誌的成長往事。他又自揭「爆金句」的緣由，他自言說話「跳線」愛轉話題，經常令訪問他的記者摸不著頭腦，才被捧成「金句王」。他又罕有主動談婚姻關係，指朋友另一半婚前婚後「變樣」的故事，大爆金句，「我認為核心的外圍是愛情，核心的內圍就變了親情，的而且確是提升了層次；但在地球上，人類是生活在表層，因核心內太熱住不了人，所以大家要互相珍惜、愛護及擁有。」

黎明暗示已經再婚

在嘉賓出場前，Leon發表對結婚是男人墳墓的看法，然後從升降機落台再升上來，笑言要請嘉賓「黎明」上台，「剛才的黎明已經入咗棺材，我代他由棺材行出來，唱《情緣》畀大家聽，每一個愛都是由緣分和感情做起步點。」2018年，黎明的女助手阿Wing為他誕下寶貝女，惟黎明一直沒有表明對方身份，昨晚忽然自認「入了結婚的墳墓」，而首場嘉賓林海峰亦稱呼阿Wing為「黎太」，似乎黎明是暗示已經再婚！

在尾場的Encore環節，Leon一度感觸，以派心代替說話送給觀眾，並祝福大家身體健康、生活開心、工作順利，無論是拍拖或結婚，都能平平凡凡過美好人生，「總之拿著甚麼，都要覺得是最好，好可能手拿著好籤，好好珍惜。」接著唱《超平凡人的主題曲》為演唱會劃上句號。

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