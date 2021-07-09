黎明演唱會｜激罕大談家事 林海峰笑天王成為囡囡fans

一連九場黎明(Leon)紅館演唱會於昨晚開鑼，寰亞娛樂老闆林建岳博士、「大劉」劉鑾雄與太太陳凱韻(甘比)、陳慧嫻、蔡一智、胡定欣、胡蓓蔚、DJ Donald等捧場。林海峰(Jan)擔任首場表演嘉賓，不但大談天王金句，更一齊傾家事。

林海峰與Leon先在台上大談金句，之後話題一轉到家事，黎明更是有問必答。林海峰說：「上次拍MV我哋冇乜機會同你傾吓啲屋企嘢，依家可唔可以傾吓？」Leon大方地說：「得，你講呀！」林海峰說：「Up To Me呀嘛！點呀，屋企好嗎？（Leon︰大家都好）細蚊仔好嗎？（Leon︰都好）太太好嗎？（Leon︰好呀）屋企姐姐好嗎？（Leon︰OK啦）同我一樣，我完全明白。（Leon︰煮餸麻麻……）唔係呀，係全屋企都女人，屋企陰氣好重。」Leon點頭默認。

林海峰對台下觀眾說：「舊時你哋喺阿Mark嘅Studio、電視台、電台門口等Leon，有一日你就會見到Leon喺幼稚園門口等緊佢個女，每一日好似你哋舊陣時等佢咁樣『出嚟未呀？』『等咗好耐啦喎！』『出嚟啦，出嚟啦，哎呀上咗車，跟咗媬母走咗！』然後到佢開騷，你就好似Fans咁撲飛，嗰個騷就係幼稚園畢業禮，即係雜錦騷，你炒飛都會買，坐家長位，個小朋友台上表演，唱快歌跳舞，隻手揈吓揈吓，好熟面口？口擘擘咁！」林海峰隨即扮Leon唱快歌時台風。





林海峰又說：「天王生女，最吊詭佢唔會成為天王Fans，佢個女最終會成為另一個男人嘅fans。塵世間最痛苦莫過於此！就好似將『最受歡迎男歌手獎』俾咗嗰條仔咁，攞去啦，同埋個女一齊攞去呀，呢啲叫做『樂壇傳承』呀！」林海峰妙語連珠，全場爆笑。