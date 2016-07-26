黎明演唱會｜Fing頭騷舞姿變Happy伯？ 鄭秀文：城城見到都雙腿發軟

黎明一連9場的《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚(11日)舉行第二場，請來鄭秀文(Sammi)擔任嘉賓，當Sammi唱《信者得愛》時，負責rap唱部分的Leon投入地伴舞，不過就令Sammi睇到忍唔住笑。事後，Sammi在社交平台上載與黎明合唱的片段，留言指「城城見到應該會雙腿發軟怯一怯。」有網民則指他「變咗Happy伯」。

Sammi在社交平首先上載在紅館後台出騷前的片段，留言道，「今夜再踏入紅館。有feel。在這走廊搵返自己曾留下的腳毛，腦𥚃馬上浮現兩年前在這裏興奮舉行Follow mi 」待表演完畢後，她先後上載兩段與Leon在台上唱《信者得愛》的短片，首先她寫著：「Mi的『信者得愛』成功打開了Leon的…腿和腳，黎生跳舞！好狂野！城城見到應該會雙腿發軟怯一怯。 (I’m just kidding la!! 城城是the best 舞王)Mi在台上忍唔住狂笑。Leon 跳。舞。Mi 。 唱。歌。哈哈！今晚好好玩。#Mi今晚成功打開了黎生的腿😆😆#信者得愛的魔力#mi的演唱會癮出來了#看來我要快快想concert的事#瘋狂mi遇上斯文黎🤣🤣#黎樹根朱金梅合體#黎生比mi搞到興烚烚瘋狂起舞😂#支持好可愛的黎生😙❤️

其後，她上載另一角度的表演片段，再次留言「Mi實在忍唔住笑」hashtag #Fing頭Mi遇上斯文黎#點知Mi冇fing頭但黎生high咗🤣#Mi應該同黎生做一首合唱快歌#一起表演好開心😄回憶返哂嚟。」Leon激罕跳勁舞的片段，在網上流傳，有網民抵死留言「仿佛Happy 伯」、「流行天王的舞功變成中國廣場大媽舞？！？」