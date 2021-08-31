黎耀祥晒與鄧萃雯合照 傳《巾幗梟雄4》明年開拍

《巾幗梟雄》系列令黎耀祥與鄧萃雯這對組合大受歡迎，但《巾幗梟雄3》的女角改由胡杏兒演出，當時有網民對此感到失望。去年，有指無綫將開拍《巾幗梟雄》第4輯，並安排祥仔與雯女再度合作，此劇將成為無綫與雯女的破冰作，令觀眾甚為期待。

祥仔暗示再度合作？

可惜疫情令該劇開拍無期，加上無綫現時會重新審視劇本，更指投資方撤資，一度有傳該劇會胎死腹中。不過，近日有指《巾幗4》將於明年3月開拍，他們有望再續前緣。日前黎耀祥上載與雯女的合照並留言︰「人生的相遇都是久別重逢，珍惜的重逢，珍惜的相遇，友誼永固，但願人長久。 ​​​​」字裡行間似是暗示二人快將再度合作。

有傳朱晨麗被飛出劇組

據指《巾幗4》將會在內地取景一個月，其餘部分會在香港拍攝，原定朱晨麗在劇中扮演黎耀祥的妹妹，與羅子溢譜出生死戀，但有指無綫有感朱晨麗先後與洪永城及龔嘉欣鬧不和，於是決定把她飛出劇組。