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黎諾懿稱與徐子珊勁friend 唔介意被網民話戲屎
2021-09-09
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黎諾懿稱與徐子珊勁friend 唔介意被網民話戲屎
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黎諾懿表示因為十二指腸潰瘍，於是半年沒有飲酒。

黎諾懿到電視城錄影《醫醫，我不想再病了》時透露，節目會探討尿酸、胃病及腦退化等問題，他自言頭4集討論的病情，他統統有份，如尿酸、血壓高和胃病，更試過十二指腸潰瘍。他聽醫生叮囑，已有大半年滴酒不沾，不過會否考慮戒酒，他就笑言︰「會冇咗人生樂趣，依家只可以淺嘗。」

 

黎諾懿自爆飲醉醜態

他自爆飲醉之後會狂說話和講英文，更指好友鄭伊健拍下他不少醉酒醜態。他說︰「好似跌落坑渠、喺隧道伸個頭出車狂嘔。我同太太初認識嘅時候，伊健俾晒啲片佢睇，仲問佢使唔使揀過第二個，但佢就覺得好可愛。」

提到他早前在陳敏之的網上節目爆不滿拍戲時，被自以為好戲的演員教演戲，其後有網民猜測他指的是徐子珊，更被網民笑其戲屎。他澄清說︰「我同徐子珊好friend，你問我係咩名係唔會講，但我講嗰個係男仔。」對於被網民批評演技差，他表示毫不介意，又稱從沒說過自己好戲，會俾心機工作，更自嘲說道已經開始少拍戲，主力做綜藝節目。」

相關新聞︰黎諾懿自認實力派演員 最嬲被無料拍擋教做戲

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黎諾懿與楊潮凱、何沛珈、陳嘉慧一齊拍節目。

黎諾懿稱與徐子珊勁friend 唔介意被網民話戲屎

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/黎諾懿稱與徐子珊勁friend-唔介意被網民話戲屎-284096
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