黑寡婦拍影帝｜施嘉莉接拍湯漢斯新片

荷李活女神施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)最近非常忙碌，除了控告迪士尼將電影《黑寡婦》放於串流平台Disney+播出影響分紅之外，還準備迎來第2位小生命誕生。據網站Variety報道，施嘉莉落實接拍《布達佩斯大酒店》(Grand Budapest Hotel)導演Wes Anderson的新片。這套未有定名的電影，劇本相當保密，但演員名單已出爐，計有奧斯卡影帝湯漢斯(Tom Hanks)、「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)、泰達史雲頓(Tilda Swinton)、標梅利(Bill Murray)等一線演員，令人期待。

導演天馬行空

52歲的Wes Anderson被稱為荷李活鬼才導演，作品瀰漫著荒誕色彩。2001年的《癲才家族》(The Royal Tenenbaums)漸露頭角，2014年執導《布達佩斯大酒店》全球好評，此片奪得奧斯卡最佳美術、服裝、配樂等獎項。Wes的新作能吸引湯漢斯、瑪歌等巨星演出，證明他是極具才華的導演。