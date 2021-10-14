鼻涕流得快過眼淚 炎明熹拍喊戲有難度

炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)及一班星夢學員，昨日拍攝劇集《青春本我》，在一場喊戲時出現小狀況，Gigi喊唔出要導演幫忙，更稱鼻涕流得快過眼淚。反而拍擋Chantel輕易飲泣。

Gigi與Chantel一起接受訪問時，解釋為何喊唔出：「平日好少喊，想喊都會叫自己唔好，可能太多鏡頭影住更加難喊，多謝導演循循善誘教導冇嫌棄。(對上嗰次點解喊？)唔記得，負面嘢我又唔想記住。」

姚焯菲詐喊好輕鬆

問Gigi可會上演技課增值，她說：「都想，唔知點解要喊又喊唔出，唔拍時又喺度喊，好想打自己。」原來今日Chantel亦有喊戲：「拍攝時我望住隻公仔，好唔開心咁喊，我又喊得出。」記者叫她「幫下Gigi」，Gigi即說：「冇用㗎，頭先我係鼻水流先。」

雖然有難度，Gigi覺得拍戲好玩，又稱工作人員很好。對於要兼顧事業和學業，她認為：「如果克服到就可以迎接更大挑戰。」Chantel則認為自己有責任演好每場戲：「記對白同讀書差唔多，記住重點融會貫通問題就不大。」

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