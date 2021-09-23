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＃好掛住日本｜吳業坤衝擊價嘆「倒瀉四天王」壽司 周奕瑋狂碌榻榻米
3 小時前
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＃好掛住日本吳業坤周奕瑋
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周奕瑋、吳業坤對於終於可以再臨產地品嚐地道壽司大感振奮。

由吳業坤、周奕瑋主持的《＃好掛住日本》於明起逢星期一至三晚上10時30分播映。是次二人走遍了東京、大阪、和歌山及京都等地，從人物、風景及美食三大範疇，了解日本各城市在疫情下的最新情況，從中透視日本人如何適應及面對疫情；二人亦會化身「信鴿」，將訊息及心意帶給港人身在日本的親人及愛人，從而連繫兩地情。

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吳業坤食得好心急。
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吳業坤與周奕瑋大大啖食壽司。

為了讓「冇得飛日本」的觀眾能望梅止渴，坤哥與Jarvis首集便走訪沼津市，品嚐「倒瀉四天王」壽司，意即份量豐富到倒瀉的壽司，周奕瑋更興奮大叫可「超額止痕」。吳業坤笑指是次體驗極具「視覺衝擊」。縱然兩位主持食到捧著肚子，但埋單最後每人只是兩百餘元，絕對是「衝擊價」。坤哥與Jarvis還入住了具有百年歷史的溫泉酒店，Jarvis見到榻榻米時立即「失控」無限Loop翻來滾去，並謂想近距離「聞」榻榻米的味道，十分瘋狂！「我最掛住日本嘅，係和室榻榻米嘅味道，呢個味道第二個地方畀唔到我。」

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周奕瑋進入和室後，即表現「失控」。

首集二人更連同嘉賓方力申走訪了東京的特色景點之一—富士山，由於每位日本人都會想一償心願登上富士山山頂，專誠去日本朝聖的坤哥、Jarvis自然不會放過機會向富士山出發。二人與方力申在五合目集合後，齊齊向約海拔三千七百多米高的富士山進發，方力申更打趣謂：「愈運動型嘅人，高山反應愈大，以我經驗，要買多啲氧氣。」

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吳業坤與周奕瑋在富士山山腰五合目會合方力申。
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登山前買手信。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/＃好掛住日本｜吳業坤衝擊價嘆「倒瀉四天王」壽司-周奕瑋狂碌榻榻米-286277
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