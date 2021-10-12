＃好掛住日本｜周奕瑋錯漏百出陷自信危機 拍女團MV戰衣只係200蚊

一共九集的旅遊節目《＃好掛住日本》，將於今明兩晚（12及13日）播出最終回。最後兩集，兩位「日本通」主持吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）將會搞大龍鳳殺入女團挑戰日本偶像界盛事@JAM EXPO 2020-2021！

平時招招積積的「Jar坤」，向女團成員自我介紹時連番失利，坤哥突然語塞，Jarvis更驚現語言錯亂！之後二人參與了一連串女團特訓，包括排舞、錄音及聲樂訓練等，期間手腳唔協調的Jarvis慘陷自信危機，單是練舞已錯漏百出，記錯拍子、走錯位、忘記動作等應有盡有；而身為歌手的坤哥，錄音期間亦是狀況百出，令原本已很騰雞的Jarivs更為絕望：「最後嗰刻嘅自信都冇埋。」經過連日努力，「Jar坤」最終冒著35度高溫，身穿價值二百元港幣的戰衣上陣與女團拍MV，表現似模似樣。