007生死有時｜丹尼爾基克告別占士邦 全新紀錄片剖白15年心路

等了又等，占士邦系列的第25齣《007：生死有時》(No Time To Die)在多番延期下，終鐵定於9月30日公映，這也是丹尼爾基克(Daniel Craig)最後一次演占士邦。Apple TV app獨家推出全新紀錄片《占士邦背後的故事》(Being James Bond)，由即日至10月7日推出免費租借的限時優惠，讓戲迷了解丹尼爾基克在過來15年來演占士邦的心路歷程。

《占士邦背後的故事》片長45分鐘，當中有不少由《新鐵金剛智破皇家賭場》(Casino Royale)到最新的《007：生死有時》(No Time To Die)的絕密片段曝光。上外，還有丹尼爾基克與《007》製作人Michael G. Wilson及Barbara Broccoli的對話，丹尼爾表示「這個劇組中很多人已經和我合作過 5 部電影，我非常享受這些電影中的每分每秒，特別是這次，能夠每天早上起來與他們合作，是我最大的榮耀。」

Broccoli 亦表示：「丹尼爾把這個角色和這系列的一切帶到一個超凡極致的境界。在情緒層面上是如此令人滿足的一回事。」Wilson 補充說：「《007：生死有時》作為丹尼爾參與的最後一部作品，令人百感交集，對 Barbara 和我而言亦不容易。」