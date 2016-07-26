193遭買家追退款｜討論區現洗版潮 網民︰其實係想洗走邊單新聞？

有買家向ERROR成員193(郭嘉駿)開設的網店預訂了一頂帽，惟遲遲仍未收貨，於是要求退款，最後因未得到回覆而放上討論區。雖然193事後退款給該名買家，但由於態度極不客氣，惹來網民反應，網店亦公開了買家的頭像和電話，買家聲稱已向193經理人「花姐」黃慧君、ViuTV高層魯庭暉及私隱專員公署投訴。

網民認為事件有可疑

193遭買家要求退款一事曝光之後，連登討論區隨即出了幾十則關於193的帖文，當中以批評對方行為及呼籲取消關注193的最多，而凡關於193的帖文都登上討論區的熱門帖文，有網民感到煩厭，亦覺得事件非常可疑，估計有打手藉此狙擊ERROR。有網民於是開po留言︰「其實今朝鋪天蓋地193洗版，係想掩蓋邊單新聞？」有網民質疑，有人藉著今次事件，令人無法關注《全民造星IV》，甚至推測是否無綫請鍵盤戰士挫ViuTV銳氣。

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