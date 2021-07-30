193@ERROR網上徵求波鞋被鬧爆 郭嘉駿︰你真係唔識㗎喎！

ERROR成員193(郭嘉駿)在IG story上載兩對限量波鞋的照片，並在圖片留言說︰「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」似乎向網民徵求購買方法。網上作者「家明」對193這則限時帖文大表不滿，發長文稱「明星，唔係咁做的」並謂「藝人搲job見得多，搲鞋第一次見。」

他在文中說︰「別忘記，這位偶像，造星之前，他是fashion buyer, 可以肯定他認識買名牌的門路，捐窿捐罅，甚至同潮牌、潮店老闆的關係，比任何一個粉絲都要高。如我這般門外漢，一上StockX、GOAT都可找到這對潮鞋，每對售價高達$27,000。」認為有「老婆」(現時對MIRROR或ERROR粉絲的統稱)將會花超過一個月人工購買當作禮物送給193，留言大罵︰「錢就你賺，鞋就『老婆』買，公平咩？」

有不少人對家明的發文大表不滿，留言力撐193，指家明太過敏感，及後193也到對方的帖文留言︰「你真係唔識㗎喎！」其後193在IG限時帖文上載品牌專頁，表示自己的發文其實是廣告一種，留言說︰「X噏當秘笈，好多門外漢都真係唔識㗎喎！」