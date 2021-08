193@ERROR網上徵求波鞋被鬧爆 郭嘉駿︰你真係唔識㗎喎!

ERROR成員193(郭嘉駿)在IG story上載兩對限量波鞋的照片,並在圖片留言說︰「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」似乎向網民徵求購買方法。網上作者「家明」對193這則限時帖文大表不滿,發長文稱「明星,唔係咁做的」並謂「藝人搲job見得多,搲鞋第一次見。」

他在文中說︰「別忘記,這位偶像,造星之前,他是fashion buyer, 可以肯定他認識買名牌的門路,捐窿捐罅,甚至同潮牌、潮店老闆的關係,比任何一個粉絲都要高。如我這般門外漢,一上StockX、GOAT都可找到這對潮鞋,每對售價高達$27,000。」認為有「老婆」(現時對MIRROR或ERROR粉絲的統稱)將會花超過一個月人工購買當作禮物送給193,留言大罵︰「錢就你賺,鞋就『老婆』買,公平咩?」

有不少人對家明的發文大表不滿,留言力撐193,指家明太過敏感,及後193也到對方的帖文留言︰「你真係唔識㗎喎!」其後193在IG限時帖文上載品牌專頁,表示自己的發文其實是廣告一種,留言說︰「X噏當秘笈,好多門外漢都真係唔識㗎喎!」