193@ERROR網店遭買家催退款 郭嘉駿︰定係燒俾你？

有網民在討論區表示，年初在ERROR成員193(郭嘉駿)的網店訂購一頂帽，惟遲遲仍未收貨，就算私訊也沒獲得回覆，最後決定網上公審。未幾193的網店在限時動態回應，上面附有字眼︰「9月30日晚上11:59截單，預計大約一個月內寄出。」疑似193的小編更寫道︰「係咪唔識中文？」、「一月入錢嚟做乜X？」、「文盲？」

買家其後問︰「咁你退錢未？」，網店回覆︰「account？」、「點知你依家用咩account？」、「定係燒俾你？」、「快啦」。網店退款後更把截圖放上網，並公開買家的頭像和姓名，網店寫道︰「呢個世界真係多怪人」、「唔係佢公審我先咩？咩年代，仲罵不還口？」

網店：買家唔睇字

由於網民對193的處理手法大感不滿，呼籲大家取消關注193。193的網店於凌晨再出po，指該名買家「唔睇字」，又指自己不急於賺錢，所以沒有看網店留言，「然後條友上網話我呃錢？自己X咗然後公審我？鍵盤戰士再話返我公審佢？咩世界？」、「我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係冇禮貌㗎啦！唔鍾意就唔好買囉，唔鍾意咪唔好關注我囉！」