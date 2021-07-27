2021亞洲小姐｜網台財經主持林海茵搏拎50萬

《亞洲小姐競選2021》香港區18位佳麗今日集體現身，並接受射擊特訓。上次缺席亞姐記招的兩位佳麗首度現身，去年落選的陳美濤捲土重來，她表示去年入了14強，知道今屆比較多活動，所以跟亞視要求解約再參選，希望可以打入三甲。亞視高層陳偉傑稱見到對方改變很大，很有誠意，於是讓她解約參選。

另外，網台財經主持林海茵亦有參選，她表示透露參選既原因係因為疫情下想突破自己，跳出舒適區，可以嘗試用另一種思維或者行動方式去處理，發掘出更多可能性，讓自己能力進步提升。她在今日特訓選為「女槍王」，她自稱是新手，只曾看過家人玩槍。除了槍法如神外，她自認口才好，更自爆參選亞姐希望博一博，盼能奪冠能贏走50萬獎品。

擁有36D上圍的7號姚琰欣表示不想再做𡃁模，希望透過選美改變大家對她的印象。她透露曾報名《全民造星4》，但未有入圍。提到她拍照時不時挺胸收腹，她稱已經習慣，如企得不直會寒背。