2021港姐｜被指倒模《全民造星》 樂易玲狠批佳麗：肚腩凸咗出嚟 !

今年《香港小姐競選2021》打破傳統，以真人騷形式進行，昨晚第2集，由師姐導師挑選各佳麗入組 ，並淘汰了首位佳麗。

一眾佳麗分組後，4組成員會跟據成績分配房間等級，而關禮傑女兒關楓馨身處的紅組最低分，行完酒店一輪發現無此房間，最終僅安排瞓帳幕。

TVB高層曾志偉及樂易玲一直在鏡頭背後觀察佳麗實況，並狠批部份佳麗：「肚腩凸咗出嚟」、「真係好有自信，着件咁嘅衫出嚟」、「而家嚟買餸？」等等。其後又跟各組導師商討淘汰人選，曾志偉及樂易玲指紅組的趙美倫「喺危險區度瞓着」、「聽講唔係幾合作又遲到」，最終趙美倫被foul，立即執拾行李離開拍攝場地，身穿紅Tee的趙美倫拖喼走出大門。

有網民指港姐真人騷與ViuTV節目《全民造星》十分相似，獎罰方面亦跟《MIRROR GO》倒模一樣，成為網民討論熱話。