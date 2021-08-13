2021香港小姐｜馬祖雁欠缺鬥心被Foul 大熱陳聖瑜不捨爆喊

港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》昨晚的一集揭盅第二名離營佳麗，最低分的橙組陷入告別組員危機。在決定第二名離營佳麗前，眾師姐與晉級賽評審曾志偉會面。

志偉一來即感謝各師姐的投入、認真與付出，並強調佳麗可Stay準則取決於進步程度：「係可惜嘅，但冠軍只係得一個。」之後師姐們再各自與組員回顧第二輪表現，葉靖儀坦言是次真人騷是其意料之外：「因為港姐畀人感覺永遠都好靚咁，我冇諗過咁多比賽都見到我哋咁真實一面，咁樣可以畀觀眾更了解我哋性格，而選到一個真係好嘅冠軍。」因組員少了一人而在現場擔心爆喊的姜嘉琳，則指比賽後反而看輕了成敗：「朝早嘅唔開心同擔心冇咗，就算我哋最後攞第四，我覺得完成件事已經好開心。」

面對將有組員冇得Stay的橙組，眾人均擔心在首輪獲得最低分的盧淑儀（Chloe）會被離開，紛紛表示不捨。Chole亦坦言有心理準備：「最深刻係張嘉兒同馮盈盈兩位師姐對我嘅鼓勵，叫我去享受呢個過程。今日扒龍舟，我都係當學習，同大家一齊去面對困難。」

最終張嘉兒痛心宣布馬祖雁是第二位離營佳麗，慧妍雅集名譽導師暨晉級賽評審鍾子綸解釋，Chloe有得留低原因是在龍舟比賽中展現個人魅力：「馬祖雁唔係唔努力，但少咗份鬥心去present自己，少咗份港姐應有嘅魅力。相反Chloe不斷進步，佢今次直情帶住橙組一齊上，好吸引到我哋注意，好Charm。」

馬祖雁離營前，師姐及組員送上最後祝福，期間陳聖瑜激動攬著祖雁爆喊：「我哋明白要更加多溝通。」馬祖雁反過來安慰眾人，對此嘉兒大表痛心謂：「我哋損失咗一個咁有正能量嘅隊員。」

節目尾聲，陳凱琳以畫外音表示下星期的真人騷考核全面升級，佳麗們將面對「最嚴格嘅訓練、最苛刻嘅考驗，以及最殘酷嘅賽制。」下周精華片段所見，佳麗們除了要潛入水底拍攝寫真，更要在飄搖的浮板上行水上貓步，朱綽盈更因艱鉅考驗嚇至扁嘴兼大叫「好驚」，要師姐張秀文出言安慰。