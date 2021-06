21年後翻玩《婦女新知》 莫文蔚唱出女人心

即將在紅館舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》的莫文蔚(Karen)最近推出多首廣東歌。繼廣東新歌《因一個人而流出一滴淚》後,又重唱多首經典,包括《The Way You Make Me Feel》、《戀一世的愛》,以及重新填上歌詞的《婦女新知2021》。

Karen 2000年推出《婦女新知》談當時女性的生活與心態,21年後今天,Karen歌詞中所講的這班女生,已經作出轉變,她說:「2000年《婦》內提及的女性,懂得炮製Tiramisu、喜歡購物,有事就會食、買、瞓,並放大愛情希望找個好男人……2021年,這班女生廚藝應該更上一層樓,會懂得烹調豉油雞,天生購物狂變得購物貴精不貴多,思想依然獨立,不再是愛情至上……首歌未必係我自己嘅完整寫照,反而我最想講時下女性心態係點。」

網購平台MAMA730 已經面世,購物由此進︰https://mama730.com/