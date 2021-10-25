2NE1隊長CL談為何不續約YG

韓國女團2NE1的隊長CL(李彩琳)，受YG娛樂合約糾紛影響，事業停頓接近5年，今年決定回歸，推出個人首張專輯《ALPHA》，她亦馬不停蹄四出接受採訪，談到停工的那段日子，CL說：「我曾一度放下手中的所有工作，那時才真正明白自己有多麼熱愛和享受音樂。」

用聲音把歌曲填滿

CL的新專輯《ALPHA》，完全不找伴唱，她用自己的聲音把歌曲的空間填滿，如主打歌《Tie a Cherry》中，充滿能量地吟唱著「只相信我自己的樣子」，歌詞大意是「一個人說唱也可以很酷。」曲風一改從的流行洗腦旋律。談到現在自組製作公司，CL說：「作為2NE1組合成員時，注重宣傳和成績，所以制約較多，現在可以更無拘無束嘗試過去想做的事，還發現自己不曾預料的聲音和效果。」

選擇獨自上路的原因

對於不續約舊東家YG娛樂的理由，選擇孑然一身獨自上路。CL說：「感覺自己不懂的太多，想先了解這個世界。即使以後再進入其他經紀公司，也先要讓自己變得堅強，這樣才有機會獲得更大的力量和成長。」