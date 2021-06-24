3年Long D情玩完 鄧麗欣與王子宣布分手

鄧麗欣(Stephy)與細她6年的台灣男星邱勝翊王子譜出姊弟戀，於18年公開戀情。二人雖然分隔兩地，但二人感情一直穩定，女方更會把握時間飛到台灣與王子見面。不過，疫情令他們只能透過視像通話維繫感情，Stephy曾在活動表示已習慣這個模式，而男方亦於5月來港見面，沒料到竟成為最後一次見面。未知是否疫情令二人感情變淡，他們在社交平台宣布分手。

鄧麗欣在發文中︰「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶着珍惜地捨去才更覺可貴，世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見，願我們各自安好！祝福」

王子上載香港的夜景照，留言︰「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裡，千餘個日子裡的付出和貼心，也會一併珍藏進去。感謝一切的發生，都在心裡留下了印記。新的旅程，深深祝福，一切安好。」

Stephy 經理人表示：「他們兩人係和平分手，希望大家可以俾D空間佢地，謝謝大家關心。」