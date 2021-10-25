42歲胡杏兒五口家溫馨慶生 再孖胡定欣貼地食車仔麵

胡杏兒早前忙於北上吸金，更要跟三個兒子和老公Philip分隔兩地，難得回港團聚，大部分時間都用來陪伴屋企人。今日是她的42歲生日，老公Philip於社交網貼出一家五口的慶生合照，相中杏兒流露出幸福的笑容，相當溫馨，Philip 寫道：「祝我們的女王生日快樂，保持身體健康，開心快樂，愛心奉獻，美麗性感，勤奮兼受歡迎」他更賣口乖表示：「我老婆又大一歲，又靚多啲」，非常甜蜜，網民都留言指他們一家五口越來越似樣。

而另一邊廂，好姊妹胡定欣亦有貼出與壽星女手拖手的背影，兩位視后更貼地到平民茶餐廳食車仔麵，胡定欣寫道：「我們最強的好姊妹……生日快樂! 簡單的祝福就是願你永遠幸福快樂！盡量Chur得黎又唔好咁Chur啦！最緊要開心，工作想做就做! 永遠在你身邊支持你！WE LOVE U @myoliemyolie 」她更表示夜蒲完宵夜先係重點，而「胡說八道會」好姊妹姚子羚及胡蓓蔚亦有留言送上祝福。