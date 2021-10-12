Adele住萬八呎豪宅遭網民嘲諷

相隔6年，33歲樂壇天后Adele終於在本月15日推出新歌《Easy On Me》，她日前接受雜誌《Vogue》英國版訪問時，自言買不起倫敦的房屋，引來網民嘲諷。

估計身家達1.77億美元(約13.8億港元)的Adele表示：「我住倫敦時，大部分時間在家或車廂創作音樂，其實我想在一間可望到天空的建築物內生活。」Adele意指在倫敦買不起獨立屋。網民隨即留言嘲諷：「你擁有的身家買不到倫敦樓？我們都註定失敗了。」、「她在洛杉磯有3間獨立屋，講笑咩？」

擁3間比華利山豪宅

Adele於2016年以950萬美元，於比華利山買下在美國的首間房屋，2019年再以1,065萬美元購入隔鄰的獨立屋，並將兩屋打通。今年5月，Adele又花1,000萬美元從朋友手中購買一間4房獨立屋，3間屋總面積達18,000平方呎。Adele在訪問中指倫敦樓價貴，難怪會被網民嘲諷。

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