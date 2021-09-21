Adele推新歌《Easy on Me》21秒短片
1 小時前
Adele推新歌《Easy on Me》21秒短片
樂壇天后Adele昨日(5日)於IG發布一條21秒黑白短片，可見她坐在車內望倒後鏡，之後播出Cassette帶音樂，舒情鋼琴聲響起，Adele左手隨著音樂節奏擺動。片中音樂，相信是她相隔6年的新歌《Easy on Me》旋律，完整歌曲於本月15日發布。網民紛紛留言表示興奮，另有留言：我準備紙巾了。
「30」廣告遍布全球
Adele一直以來也用數字來作專輯名稱，包括19、21及25的三張專輯。早前倫敦、紐約、東京、首爾等多地出現一個印有「30」的廣告，樂迷推斷，Adele下張專輯的名稱就是「30」，而且會在今年內推出。另外，Adele早前承認與NBA球星勒邦占士(LeBron James)經理人Rich Paul拍拖。
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