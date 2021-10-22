aespa參與美國感恩節遊行show

韓國女團aespa，雖然隊員Giselle、Winter分別惹來種族歧視及虐待貓咪的爭議，今日仍獲梅西百貨(Macy's)邀請，於本月25日到紐約參加《梅西感恩節大遊行》(Macy's Thanksgiving Day Parade)表演，這是K-Pop女團首次為該活動獻藝。

第一次邀請K-Pop藝人參加

《梅西感恩節大遊行》是美國感恩節的傳統慶祝活動，由梅西百貨主辦，以請來著名人士和表演隊伍，在紐約乘花車遊街而聞名。美國NBC電視台將全程直播此次遊行。而梅西百貨昨日通過官網宣布消息，稱aespa是最大膽的K-Pop新人女團，成員各自擁有化身，因此特別邀請她們參加今次慶典。

《Forbes》也關注的女團

而aespa的首張迷你專輯《Savage》，受到經濟雜誌《Forbes》的關注，稱專輯在美國創下了銷量成績，成為美國流行歷史上，最迅速成功的韓國女子組合，《Forbes》寫道：「aespa出道還不到一年，已經遠遠超過很多前輩，在海內外均取得了成功。本周更打入Billboard排行榜，已經超越很多前輩。」《Savage》發售15天，創下51萬張的唱片銷量，還在韓國唱片及音源排行榜上，獲得多個第1位，可說是非常了不起的新人王。